Александр Усик: Фьюри боится меня, несмотря на всю свою крутизну

Украинский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO, IBF Александр Усик считает, что Тайсон Фьюри боится проводить с ним поединок.
«Несмотря на всю свою крутизну, о которой он говорит, он боится. Да, он боится меня», — приводит слова Александра Усика журналист Майкл Бенсон в своих соцсетях.
Напомним, ранее Фьюри принял решение провести бой не с его клиентом, а с Энтони Джошуа.
Ранее Фьюри бросил вызов Джошуа, предоставив на выбор две даты для поединка — 26 ноября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) или 3 декабря на стадионе «Кардифф-Сити» в Уэльсе. Энтони принял вызов, согласившись на второй вариант.
В последнем бою Джошуа раздельным решением судей уступил украинцу Александру Усику. Фьюри после победы над соотечественником Диллианом Уайтом объявил о завершении карьеры, но позже дал понять, что намерен провести бой с Усиком или Джошуа.
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