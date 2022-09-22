Кудряшов рассказал, от чего будет зависеть победа в бою Емельяненко и Дацика

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от поединка российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко с Вячеславом Дациком.
«В каком они состоянии, определить может только врач. К сожалению, я не спортивный аналитик. Выиграет тот, у кого окажется крепче здоровье. У Александра лучше боксёрские навыки. Дацик опасен нестандартными ударами.
Хочу отметить, что интерес к этому бою огромен. Больше, чем к каким-то мировым поединкам. По крайней мере, в России. Когда Александр дрался с Михаилом Кокляевым, даже моя мама, которая бои не смотрит, спрашивала: «Кто победит, боец или штангист?» Вовлечённость невероятная. И сейчас многие спрашивают про билеты. Интерес к шоу будет огромный. Организаторы попали в точку», — приводит слова Кудряшова Metaratings.
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