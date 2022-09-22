Нейт Диаз захотел провести бой со Скалой

Американский боец UFC Нейт Диаз заявил, что хочет провести бой с бывшим рестлером, актёром Дуэйном «Скалой» Джонсоном.



«Я буду драться только со Скалой. В остальном я хорош», — написал Диаз в своих социальных сетях.



Напомним, на турнире UFC 279 Диаз провёл последний по контракту бой, финишировав соотечественника Тони Фергюсона.



После победы над Фергюсоном Диаз объявил сначала об уходе из промоушена, а затем и вовсе сообщил, что завершает карьеру в смешанных единоборствах, чтобы попробовать себя в таких видах спорта, как бокс, кикбоксинг или джиу-джитсу.



Однако недавно появилась информация, что Диаз ведёт переговоры с Bellator. Об этом сообщил президент лиги Скотт Кокер.

Ранее Диаз высказался по поводу возможного поединка с блогером Джейком Полом.