Нейт Диаз захотел провести бой со Скалой

Американский боец UFC Нейт Диаз заявил, что хочет провести бой с бывшим рестлером, актёром Дуэйном «Скалой» Джонсоном.
«Я буду драться только со Скалой. В остальном я хорош», — написал Диаз в своих социальных сетях.
Напомним, на турнире UFC 279 Диаз провёл последний по контракту бой, финишировав соотечественника Тони Фергюсона.
После победы над Фергюсоном Диаз объявил сначала об уходе из промоушена, а затем и вовсе сообщил, что завершает карьеру в смешанных единоборствах, чтобы попробовать себя в таких видах спорта, как бокс, кикбоксинг или джиу-джитсу.
Однако недавно появилась информация, что Диаз ведёт переговоры с Bellator. Об этом сообщил президент лиги Скотт Кокер.
Ранее Диаз высказался по поводу возможного поединка с блогером Джейком Полом.
- 22 сентября 2022
-
20:52
-
19:42
-
18:44
-
17:43
-
16:50
-
15:00
-
14:54
-
13:49
-
13:40
-
12:27
-
11:54
-
11:23
-
10:09
-
09:56
-
09:21
-
04:08
-
03:57
-
03:06
-
01:00
-
01:00
-
00:57
-
00:09
-
00:06
- 21 сентября 2022
-
23:42
-
22:49
-
22:45
-
21:55
-
21:36
-
21:22
-
21:00
-
20:32
-
19:54
-
19:12
-
18:46
-
17:36