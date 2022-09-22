Инсайдер сообщил, что Усик планирует подраться с Фьюри и Канело до завершения карьеры

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) проведёт ещё три боя до завершения карьеры, сообщает журналист Майкл Бенсон в своих социальных сетях.
По информации источника, украинский спортсмен собирается провести бои против чемпона мира по версии WBC Тайсона Фьюри, абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе Сауля Альвареса, а затем проведёт прощальный поединок у себя на родине.
Напомним, в августе этого года Усик одержал повторную победу над двукратным чемпионом дивизиона британцем Энтони Джошуа (24-3, 22 KO), после чего вызвал на бой обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO), который заявил, что рассчитывает заработать за этот поединок £ 500 млн.
В начале сентября Фьюри официально вызвал на бой Джошуа, сообщив, что готов провести добровольную защиту против него в декабре.
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