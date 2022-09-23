«Дурачок, больной что ли». Усик – о поступке Джошуа после боя

Украинский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO, IBF Александр Усик высказался о поведении британца Энтони Джошуа после второго боя. Напомним, после поражения Джошуа выкинул пояса Усика из ринга.
«Сорвался парень. Я считаю, что за это его нельзя судить. Он тренировался, во что-то верил, а тут проиграл во второй раз. Джошуа был в очень хорошей форме к этому моменту, но, слава богу, мы были немного лучше. Его немного унесло, он много высказал непонятных слов, но я думаю, что он хороший человек. Знаешь, что я думал? «Хм, дурачок». Я подумал: «Больной, что ли? Зачем ты их швыряешь? Это как если тебе не дали мяч поиграть, а ты взял его и перебил его через забор соседу, где злая собака. Ты что умно сделал?», — сказал Усик на YouTube-канале USYK17.
Следующим соперником Усика может стать Деонтеей Уайлдер.
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