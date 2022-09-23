Марлон Вера рассказал, в чём секрет побед Алджэмейна Стерлинга

Эквадорский боец смешанных единоборств Марлон Вера поделился мнением о действующем чемпионе в легчайшем весе Алджэмейне Стерлинге.



«Честно говоря, я не знаю, чего ждать от боя Стерлинга с Диллашоу. Я думаю, Ти Джей будет агрессивным, но Стерлинг не из тех, кто решит сдаться и просто сядет. Он всегда пытается вымотать тебя, взять контроль, подчинить себе. Он дрался так всю свою карьеру. Это не значит, что он плохой боец. Просто он, вероятно, не будет слишком агрессивным, но в итоге получит контроль и испортит тебе вечер.



Всё будет сводиться к борьбе и контролю. Если Диллашоу сможет устоять в партере, то бой получится тяжёлым для Стерлинга. Ему действительно непросто, когда кто-то хорошо защищается от тейкдаунов», — приводит слова Веры MMAJunkie.



Бой Алджэмейна Стерлинга и Ти Джея Диллашоу состоится в ночь на 22 октября в рамках турнира UFC 280.

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