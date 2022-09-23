Суммарный вес Гончарова и Джонсона на АСА 145 составил более 240 кг

Суммарный вес участников долгожданного боя-реванша американца Тони Джонсона и российского бойца Евгения Гончарова составил 240 килограммов! Весы под американским «Халком» показали 120,7 кг, под его оппонентом — 119,8 кг.
Бой пройдёт на ACA 145 в Санкт-Петербурге в «Сибур Арене» 23 сентября. Гончаров и Джонсон встречались дважды, первый поединок был признан несостоявшимся. Но при повторной встрече Гончаров забрал титул чемпиона.
В активе Джонсона 16 побед, шесть поражений, одна ничья. В активе Евгения из Ростова-на-Дону 17 побед и три поражения. В послужном списке «Халка» числятся победы над такими бойцами, как Александр Волков, Деррик Льюис, Денис Смолдарёв. Александр Емельяненко с трудом сумел в 2018 году свести бой против Джонсона вничью, но американец буквально превратил лицо соперника в «кровавое месиво».
Участник главного боя ACA 145 Мурад Абдулаев не смог войти в весовую категорию, превысив лимит на 2,5 килограммов, и заплатит штраф из своего гонорара сопернику Виталию Слипенко, который успешно сделал вес и согласился на бой, несмотря на перевес Абдулаева. Бой пройдёт в промежуточной весовой категории. У Слипенко 18 боёв в ММА, в которых он одержал 14 побед. На счету экс-чемпиона ACA Абдулаева 26 боёв, в которых он одержал 20 побед.
ACA 145. Полный кард
Виталий Слипенко (Россия) – Мурад Абдулаев (Россия)
Тони Джонсон (США) – Евгений Гончаров (Россия)
Сиро Родригес (Бразилия) – Георгий Кичигин (Казахстан)
Муса Хаманаев (Россия) — Сергей Клюев (Россия)
Чарльз Энрике (Бразилия) – Александр Подлесных (ДНР)
Франсиско де Лима Мачиель (Бразилия) – Никита Чистяков (Россия)
Курбан Тайгибов (Россия) – Клеверсон Силва (Бразилия)
Арен Акопян (Россия) — Калымбек Алтымыш (Киргизия)
Евгений Ерохин (Россия) – Эльмар Гасанов (Россия)
Начало соревнований – в 19:40 мск.
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