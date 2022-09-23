Шакур Стивенсон провалил взвешивание и лишился поясов WBC и WBO

Американский боксёр Шакур Стивенсон, выступающий в полулёгком весе, провалил взвешивание перед поединком с бразильцем Робсоном Консейсао.
У Стивенсона на взвешивании оказалось 1,6 фунта лишнего веса, после чего ему дали два часа, чтобы привести вес в порядок, но американец принял решение не взвешиваться ещё раз. Таким образом, Стивенсон лишился чемпионских поясов WBC и WBO. Его соперник Консейсао, олимпийский чемпион 2016 года, уложился в нужный вес. Для него это уже второй бой за титул чемпиона мира по версии WBC.
Консейсао в сентябре прошлого года уступил мексиканцу Оскару Вальдесу единогласным решением судей в 12-раундовом бою. Сам Вальдес также решением судей проиграл Шакуру Стивенсону в апреле 2022 года.
Бой Шакура Стивенсона и Робсона Консейсао состоится в ночь на 24 сентября.
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