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Иван Штырков и Шамиль Абасов возглавят турнир Ural FC в Самаре

Иван Штырков и Шамиль Абасов возглавят турнир Ural FC в Самаре
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21 октября в Самаре на арене СКК «Дворец спорта имени В. Высоцкого» состоится международный турнир по смешанным единоборствам Ural Fighting Championship 2.

В главном поединке вечера встретятся боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков и чемпион России, Европы и мира по кикбоксингу Шамиль Абасов.

Штырков — Абасов

Штырков — Абасов

Фото: Ural FC

На счету Штыркова 21 победа в профессиональной карьере в смешанных единоборствах, в 10 из них боец отправлял соперника в нокаут, ещё шесть раз оппонент сдавался. Штырков побеждал таких бойцов, как олимпийский чемпион по дзюдо Сатоши Ишии, двукратный чемпион ADCC Джефф Монсон и экс-чемпион UFC Рикко Родригез.

На счету Шамиля Абасова 10 поединков в смешанных единоборствах и семь побед в них. Он также является мастером спорта по MMA и мастером спорта международного класса по кикбоксингу.

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