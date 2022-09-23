Уайлдер не исключил, что проведёт бой с Нганну

Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер высказался о возможном поединке с бойцом UFC Фрэнсисом Нганну в будущем.



«Да, конечно, мы с Нганну уже сталкивались. Он тоже занимался в этом спортзале. Мы с ним иногда тренировались, так что всем всё нравится. Бой с ним? Может быть, однажды это будет, кто знает. Прямо сейчас я сосредоточен на 15 октября. И в будущем предстоит сделать ещё много всего», — приводит слова Уайлдера Low Kick MMA.



15 октября Деонтею Уайлдеру предстоит поединок с финским бойцом Робертом Хелениусом. Это будет первый бой американца после неудачи с Тайсоном Фьюри.



Фрэнсис Нганну ранее не раз заявлял, что хочет получить от UFC разрешение проводить боксёрские поединки. В том числе по этой причине Нганну не подписывает новый контракт, он хочет получить бой с Тайсоном Фьюри.