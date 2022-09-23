Промоутер назвал вероятность поединка между Фьюри и Джошуа

Промоутер британского боксёра Энтони Джошуа Эдди Хирн высказался о шансах провести поединок между его клиентом и чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри.



«Мы получили контракт пару дней назад. Он был не таким, как ожидалось, но теперь всё стало более похожим на то, что мы хотели бы получить. Я встретился с Джорджем Уорреном, и мы поладили, всё очень хорошо. Мы понимаем, что у нас есть шанс сделать нечто особенное. Понятно, что у вещателей свои переговоры, но мы хотим, чтобы бой состоялся.



Изначально вероятность боя была, возможно, 90% на 10%, но сейчас намного больше вероятности, что бой будет. Однако неважно, 70% или 80% на то, что поединок состоится, всё может измениться. Может, кто-то получит травму, или потребуется больше времени готовиться, или Фьюри решит драться с другим. Но на данный момент команда Джошуа уже готовится к поединку с Фьюри 3 декабря», — приводит слова Хирна Mirror.

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