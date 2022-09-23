Экс-жена Лидделла: Чак ничего не помнит, путается в речи. Его часто нокаутировали
Поделиться
Хайди Норткотт, бывшая жена экс-чемпиона UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американца Чака Лидделла, призналась, что спортсмен страдает хронической травматической энцефалопатией (ХТЭ).
«Его часто нокаутировали, и у него развилась ХТЭ. Чак ничего не помнит, путается в речи. Вероятнее всего, у него будет деменция или болезнь Альцгеймера. У него ужасное апноэ во сне», — приводит слова Норткотт BJ Penn.
Хроническая травматическая энцефалопатия (ХТЭ) — это нейродегенеративное заболевание, развивающееся вследствие повторных лёгких черепно-мозговых травм у профессиональных спортсменов. Чаще всего ей страдают боксёры и представители различных единоборств.
А. Емельяненко: скорость, помноженная на силу, равно нокаут:
Комментарии
- 23 сентября 2022
-
18:18
-
18:01
-
17:56
-
16:53
-
15:42
-
14:34
-
13:52
-
12:51
-
11:57
-
11:10
-
10:23
-
09:28
-
08:45
-
04:57
-
00:02
- 22 сентября 2022
-
22:49
-
21:50
-
20:52
-
19:42
-
18:44
-
17:43
-
16:50
-
15:00
-
14:54
-
13:49
-
13:40
-
12:27
-
11:54
-
11:23
-
10:09
-
09:56
-
09:21
-
04:08
-
03:57
-
03:06
Партнерский контент