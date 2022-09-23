Экс-жена Лидделла: Чак ничего не помнит, путается в речи. Его часто нокаутировали

Хайди Норткотт, бывшая жена экс-чемпиона UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американца Чака Лидделла, призналась, что спортсмен страдает хронической травматической энцефалопатией (ХТЭ).

«Его часто нокаутировали, и у него развилась ХТЭ. Чак ничего не помнит, путается в речи. Вероятнее всего, у него будет деменция или болезнь Альцгеймера. У него ужасное апноэ во сне», — приводит слова Норткотт BJ Penn.

Хроническая травматическая энцефалопатия (ХТЭ) — это нейродегенеративное заболевание, развивающееся вследствие повторных лёгких черепно-мозговых травм у профессиональных спортсменов. Чаще всего ей страдают боксёры и представители различных единоборств.

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