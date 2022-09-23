«Лев не отводит глаз от добычи». Чарльз Оливейра показал фото с поясом UFC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра опубликовал фотографию с чемпионским поясом промоушена.



«Лев никогда не отводит глаз от своей добычи. Осталось 30 дней», — подписал фото в соцсетях Оливейра.



Оливейра в следующем поединке встретится с россиянином Исламом Махачевым. Бой пройдёт 22 октября в Абу-Даби и возглавит турнир UFC 280.



Напомним, перед своим последним поединком на турнире UFC 274 в мае Оливейра не «сделал» вес и лишился титула. Его соперник, американец Джастин Гэтжи, успешно уложился в лимит, однако проиграл Чарльзу удушающим приёмом в первом раунде, из-за чего пояс остался вакантным.



Махачев же вышел на претендентскую позицию после затяжной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 Ислам одолел американца Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде.