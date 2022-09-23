Фьюри — Усику: если хочешь драться — выходи!

Британский боксёр Тайсон Фьюри резко ответил чемпиону мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO, IBF украинскому боксёру Александру Усику, который ранее заявил, что Цыганский король опасается с ним выйти на ринг.

«Тебе предложили бой 17 декабря в Саудовской Аравии, и ты испугался! Если хочешь драться – выходи!» — написал Фьюри в своих социальных сетях.

Напомним, ранее Фьюри принял решение провести бой с Энтони Джошуа, который проиграл в августе этого года Александру Усику. Тайсон бросил ему вызов, предоставив на выбор две даты для поединка — 26 ноября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) или 3 декабря на стадионе «Кардифф-Сити» в Уэльсе. Энтони принял его, согласившись на второй вариант.

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