Фьюри — Усику: если хочешь драться — выходи!

Британский боксёр Тайсон Фьюри резко ответил чемпиону мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO, IBF украинскому боксёру Александру Усику, который ранее заявил, что Цыганский король опасается с ним выйти на ринг.
«Тебе предложили бой 17 декабря в Саудовской Аравии, и ты испугался! Если хочешь драться – выходи!» — написал Фьюри в своих социальных сетях.
Напомним, ранее Фьюри принял решение провести бой с Энтони Джошуа, который проиграл в августе этого года Александру Усику. Тайсон бросил ему вызов, предоставив на выбор две даты для поединка — 26 ноября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) или 3 декабря на стадионе «Кардифф-Сити» в Уэльсе. Энтони принял его, согласившись на второй вариант.
Фьюри показал Джошуа, как победить Усика.
- 23 сентября 2022
-
19:52
-
19:37
-
19:29
-
18:57
-
18:41
-
18:18
-
18:01
-
17:56
-
16:53
-
15:42
-
14:34
-
13:52
-
12:51
-
11:57
-
11:10
-
10:23
-
09:28
-
08:45
-
04:57
-
00:02
- 22 сентября 2022
-
22:49
-
21:50
-
20:52
-
19:42
-
18:44
-
17:43
-
16:50
-
15:00
-
14:54
-
13:49
-
13:40
-
12:27
-
11:54
-
11:23
-
10:09