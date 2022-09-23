Евгений Курданов дебютирует в Bare Knuckle FC 15 октября

Российский боец смешанных единоборств Евгений Курданов дебютирует в промоушене Bare Knuckle FC 15 октября. Об этом сообщил сам спортсмен в своих социальных сетях.



Соперником Курданова станет американец Мелвин Гиллард.



Курданов по прозвищу Моряк является звездой поп-ММА в России. Он подписал контракт с Bare Knuckle FC ещё в 2021 году. Курданов стал первым россиянином в составе лиги.



В поп-ММА на счету Курданова семь поединков, в которых он одержал пять побед и потерпел два поражения.



Что касается Мелвина Гилларда, то он является бывшим бойцом UFC и Bellator. В смешанных единоборствах он провёл 58 поединков, одержав в них 32 победы и потерпев 21 поражение. Два боя закончились вничью, ещё три поединка были признаны несостоявшимися.