Евгений Курданов дебютирует в Bare Knuckle FC 15 октября
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Евгений Курданов дебютирует в промоушене Bare Knuckle FC 15 октября. Об этом сообщил сам спортсмен в своих социальных сетях.
Соперником Курданова станет американец Мелвин Гиллард.
Курданов по прозвищу Моряк является звездой поп-ММА в России. Он подписал контракт с Bare Knuckle FC ещё в 2021 году. Курданов стал первым россиянином в составе лиги.
В поп-ММА на счету Курданова семь поединков, в которых он одержал пять побед и потерпел два поражения.
Что касается Мелвина Гилларда, то он является бывшим бойцом UFC и Bellator. В смешанных единоборствах он провёл 58 поединков, одержав в них 32 победы и потерпев 21 поражение. Два боя закончились вничью, ещё три поединка были признаны несостоявшимися.
Комментарии
- 23 сентября 2022
-
19:52
-
19:37
-
19:29
-
18:57
-
18:41
-
18:18
-
18:01
-
17:56
-
16:53
-
15:42
-
14:34
-
13:52
-
12:51
-
11:57
-
11:10
-
10:23
-
09:28
-
08:45
-
04:57
-
00:02
- 22 сентября 2022
-
22:49
-
21:50
-
20:52
-
19:42
-
18:44
-
17:43
-
16:50
-
15:00
-
14:54
-
13:49
-
13:40
-
12:27
-
11:54
-
11:23
-
10:09
Партнерский контент