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Евгений Курданов дебютирует в Bare Knuckle FC 15 октября

Евгений Курданов дебютирует в Bare Knuckle FC 15 октября
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Российский боец смешанных единоборств Евгений Курданов дебютирует в промоушене Bare Knuckle FC 15 октября. Об этом сообщил сам спортсмен в своих социальных сетях.

Соперником Курданова станет американец Мелвин Гиллард.

Курданов по прозвищу Моряк является звездой поп-ММА в России. Он подписал контракт с Bare Knuckle FC ещё в 2021 году. Курданов стал первым россиянином в составе лиги.

В поп-ММА на счету Курданова семь поединков, в которых он одержал пять побед и потерпел два поражения.

Что касается Мелвина Гилларда, то он является бывшим бойцом UFC и Bellator. В смешанных единоборствах он провёл 58 поединков, одержав в них 32 победы и потерпев 21 поражение. Два боя закончились вничью, ещё три поединка были признаны несостоявшимися.

«Не задумываюсь, как бьётся мой соперник». Моряк Курданов — о дебюте в Bare Knuckle FC «Не задумываюсь, как бьётся мой соперник». Моряк Курданов — о дебюте в Bare Knuckle FC
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