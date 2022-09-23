Хамзин победил Соузу техническим нокаутом в первом раунде на турнире RCC Intro 23
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Российский боец смешанных единоборств Ильяс Хамзин одержал победу в главном событии турнира RCC Intro 23, который прошёл в Екатеринбурге. Соперником Хамзина был бразильский боец ММА Альфредо Соуза. Бой завершился уже в первом раунде победой Хамзина нокаутом.
Для Альфредо Соузы этот поединок стал 27-м в профессиональных смешанных единоборствах. На счету 32‑летнего Альфредо Соузы теперь 16 побед, восемь из которых нокаутом, и девять поражений. 30‑летний Хамзин одержал 11-ю победу в профессиональных смешанных единоборствах. На счету Хамзина два поражения в 13 боях.
Последний бой Хамзин провёл на турнире 6 мая, российский боец теперь идёт на серии из пяти побед в ММА.
Ильяс Хамзин — друг и секундант экс‑чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна.
Новость по темеБой Ильяса Хамзина и Альфредо Соузы возглавит RCC Intro 23
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