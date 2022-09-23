С Умара Кремлёва сняли обвинения по делу о нарушении на выборах главы IBA

Временная комиссия по выдвижению кандидатов Независимого отдела по обеспечению честности в боксе (BIIU) сняла обвинения с президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлёва по делу о нарушении на выборах главы организации.

«После тщательного анализа всех имеющихся документов и информации BIIU приняла решение снять все обвинения с господина Умара Кремлёва», — сказано в заявлении, опубликованном пресс-службой IBA.

Напомним, Кремлёв был переизбран на пост президента IBA 14 мая по итогам внеочередного конгресса организации в Стамбуле (Турция). Соперником россиянина на выборах должен был стать Борис ван дер Фёрст, однако накануне выборов он был отстранён.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 14 июня удовлетворил апелляцию голландцу, сообщив, что он допустил незначительное нарушение, которое не повлияло бы на его допуск до выборов. Также было отмечено, что Кремлёв допустил аналогичное нарушение.

Бетербиев показал авто, которое ему подарил Умар Кремлёв: