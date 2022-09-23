Фьюри: Усик и Джошуа — вы пара маленьких сосисок

Британский боксёр Тайсон Фьюри жёстко обратился к чемпиону мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO, IBF украинцу Александру Усику и соотечественнику Энтони Джошуа.
«Усик, ты маленькое дерьмо. Ты маленький мешок дерьма. Говорящее дерьмо. Я боюсь? Я воткну тебе кулак в ухо, маленькая сосиска. И ещё одно дерьмо, этот большой бодибилдер Джошуа. У него есть контракт бог весть сколько времени, до сих пор не подписан. Ты, маленькая сосиска, ты не хочешь драться. Твой менеджер – маленькая сосиска, никогда не видел кого-то вроде тебя.
Вы два пакета дерьма, я буду биться 3 декабря, даже если эта сосиска не подпишет контракт, а я думаю, что он не подпишет, потому что у него нет яиц для этого, потому что он мешок с дерьмом. Вы оба – пара маленьких сосисок, Джошуа – дерьмо, Усик – дерьмо, вы два дерьма» — сказал Фьюри на видео, опубликованном в своих социальных сетях.
Напомним, ранее Фьюри принял решение провести бой с Энтони Джошуа, который проиграл в августе этого года Александру Усику. Тайсон бросил ему вызов, предоставив на выбор две даты для поединка — 26 ноября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) или 3 декабря на стадионе «Кардифф-Сити» в Уэльсе. Энтони принял его, согласившись на второй вариант.
Тайсон Фьюри опубликовал видео из зала.
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