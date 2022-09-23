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Олейник высказался о возвращении формы Александром Емельяненко

Олейник высказался о возвращении формы Александром Емельяненко
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Российский боец UFC Алексей Олейник высказался о подготовке Александра Емельяненко к поединку с Вячеславом Дациком.

«Молодец Саша, что занимается тем, что созидательно. Это закаляет его и в духовном, и в физическом плане как спортсмена. Я буду очень рад, если Саша продолжит так относиться к жизни и станет нормальным и замечательным парнем. Для этого необязательно становиться чемпионом, носить пояса и медали. Можно быть просто достойным человеком.

Мы прекрасно знаем, что почёт не только чемпионам, но и просто достойным спортсменам. Есть и обратные примеры очень титулованных спортсменов, которых никто не уважает и не может терпеть. Если Саше это удастся, буду только рад», — приводит слова Олейника Metaratings.

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