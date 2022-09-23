Президент UFC эмоционально высказался о победе Чимаева над Холландом

Президент UFC Дана Уайт поделился впечатлениями от боя между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Кевином Холландом в рамках турнира UFC 279.
«После просмотра этого боя ты понимаешь, что поединок Чимаева и Диаза… Это было бы нехорошо. Знаю, что фанаты злятся на Хамзата за то, что он не смог сделать вес, но, боже правый! То, что он сотворил с Кевином Холландом… Вы видели фото Кевина на следующий день после боя, на котором его глаза красные от чёртового удушающего? Это невероятно.
Я люблю Кевина. Он был на пресс-конференции и сказал: «Да, именно этого я и ожидал». Нет, мать твою, не ожидал. Вы солжёте, если скажете мне, что ожидали, что Хамзат уничтожит Холланда. Не поверю в это. Кевин — чертовски плохой парень», — цитирует Уайта MMAJunkie.
Напомним, Чимаев одержал победу над Холландом удушающим приёмом уже в первом раунде. Изначально Хамзат должен был выйти на ринг с Нейтом Диазом, но так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.
Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза.
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