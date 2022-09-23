Роган: поражение от Перейры не навредит Адесанье

Комментатор UFC Джо Роган высказался о предстоящем поединке между чемпионом лиги в среднем весе Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой.



«Поражение от Перейры никак не навредит наследию Адесаньи. У него не отнять того, чего он достиг. Посмотрите, что он сделал с Пауло Костой. Коста переезжал всех на своём пути, он прошёл Ромеро. Но Исраэль разобрался с ним без единого шанса. Он просто превзошёл его в классе.



Сегодняшний Адесанья отличается от того Адесаньи, который дважды дрался с Перейрой. Он стал намного лучше. Интригует в том числе наличие у Адесаньи опыта пятираундовых боёв. Но на стороне Перейры мощь. Каждый пропускает удары, а этот левый хук Перейры просто немыслимый. Это тот самый хук, которым он нокаутировал Стрикленда», — сказал Джо Роган в эфире своего подкаста.

Новость по теме Физиев: у Адесаньи больше шансов на победу в бою с Перейрой