Пейдж Ванзант показала откровенное фото в нижнем белье

Экс-боец UFC Пейдж Ванзант опубликовала новую откровенную фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка, лёжа на кровати, позирует в нижнем белье.
Фото: из личного архива Пейдж Ванзант
Ванзант покинула UFC после поражения от Аманды Рибас (11-2) 11 июля 2020 года на UFC 251. После этого спортсменка начала выступать в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC.
Последний поединок Ванзант провела против соотечественницы Рэйчел Остович. Это противостояние возглавило шоу BKFC 19 в июле 2021 года. Пейдж уступила сопернице единогласным решением судей. Это был её второй поединок в промоушене. В дебютном бою Пейдж уступила Бритен Харт.
Следующий поединок Пейдж Ванзант проведёт против Чарисы Сигалы на турнире BKFC 31, который пройдет 15 октября.
Пейдж Ванзант показала свежие татуировки на кулаках.
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