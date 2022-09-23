Пейдж Ванзант показала откровенное фото в нижнем белье

Экс-боец UFC Пейдж Ванзант опубликовала новую откровенную фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка, лёжа на кровати, позирует в нижнем белье.

Фото: из личного архива Пейдж Ванзант

Ванзант покинула UFC после поражения от Аманды Рибас (11-2) 11 июля 2020 года на UFC 251. После этого спортсменка начала выступать в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC.

Последний поединок Ванзант провела против соотечественницы Рэйчел Остович. Это противостояние возглавило шоу BKFC 19 в июле 2021 года. Пейдж уступила сопернице единогласным решением судей. Это был её второй поединок в промоушене. В дебютном бою Пейдж уступила Бритен Харт.

Следующий поединок Пейдж Ванзант проведёт против Чарисы Сигалы на турнире BKFC 31, который пройдет 15 октября.

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