Волкановски предположил, как сложится карьера Туивасы после нокаута от Гана

Действующий чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг), австралиец Александр Волкановски предположил, как будет развиваться карьера его соотечественника Тая Туивасы после поражения нокаутом от французского бойца Сириля Гана на турнире UFC Fight Night 209 в Париже.

«Тая рано списывать со счётов. Не думаю, что он опустится ещё ниже. Он до сих пор в топе, поэтому мне не кажется, что у него слишком плохое положение, вряд ли он многое потерял после поражения. Скорее всего, Тай проведёт ещё один большой бой и по-прежнему будет в списке претендентов на титул.

Он боец с именем, любимец фанатов. Люди любят смотреть его бои и захотят, чтобы он поборолся за пояс в ближайшее время. Надеюсь, мы увидим это в скором будущем», — сказал Волкановски в интервью FOX Sports Australia.

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