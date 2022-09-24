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Андерсон Силва допустил возможность проведения прощального боя в ММА

Андерсон Силва допустил возможность проведения прощального боя в ММА
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва не исключил, что может провести прощальный бой в ММА в Японии.

«После последнего боя в UFC я обсуждал возможность проведения прощального боя в Японии. Именно там я завоевал свой чемпионский титул, возможно, там я и проведу свой последний бой, чтобы проявить уважение к жителям Японии, моим фанатам. Посмотрим. Пока я не в курсе. Но думаю, что свой прощальный бой я проведу по правилам смешанных единоборств. И он почти наверняка пройдёт в Японии», — приводит слова Андерсона Силвы MMAFighting.

Ранее президент Bellator Скотт Кокер признался, что рассчитывает организовать бой между российским бойцом Фёдором Емельяненко и бразильцем Андерсоном Силвой.

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