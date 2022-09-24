IBA приостановила членство Федерации бокса Украины

Международная ассоциация бокса (IBA) временно приостановила деятельность Федерации бокса Украины из-за вмешательства правительства страны в работу организации.

Сообщается, что решение будет отменено в случае выполнения двух условий — автономия федерации и признание украинскими властями выборов, состоявшихся 17 декабря 2021 года. Приостановка членства не повлияет на украинских спортсменов, и IBA предпримет все необходимые шаги для обеспечения их участия под эгидой организации.

«Мы глубоко обеспокоены состоянием украинского бокса с тех пор, как узнали о вмешательстве правительства. Мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать спортсменов в этой ситуации. Приостановка деятельности национальной федерации не должна повлиять ни на одного боксёра из Украины», — сказано в заявлении организации на официальном сайте IBA.

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