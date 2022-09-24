Онлайн-трансляция боя Емельяненко — Дацик начнётся примерно в 22:00 мск

Российские бойцы смешанных единоборств Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик проведут бой по правилам бокса сегодня, 24 сентября. Начало боя запланировано примерно на 22:00 мск.



В прямом эфире бой покажет российский телеканал «НТВ».



Дацик в последнем поединке одолел бразильца Антониу Силву. Бой завершился уже во втором раунде, когда Вячеслав зажал оппонента у канатов и нанёс ему серию сокрушительных ударов. Рефери пришлось вмешаться в ход поединка и зафиксировать победу Дацика техническим нокаутом.



Последним боем Александра был поединок на голых кулаках с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале и завершилось победой Александра решением судей.

Дацик высказался после поражения в бою с Каримовым.