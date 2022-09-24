Основатель Hardcore Fighting: Саша Емельяненко — пример колоссальной победы над собой

Основатель профессиональной лиги кулачных боёв Hardcore Fighting Анатолий Сульянов поставил Александра Емельяненко в пример того, как человек может преодолеть любые трудности и добиться успеха.

«Саша Емельяненко, наверное, на данном этапе его жизненного пути — это пример колоссальной победы, в первую очередь над самим собой, и колоссальный пример для миллионов о том, как можно из самой глубокой ямы, заручившись поддержкой друзей, менеджеров, спортивных команд, вознести себя, подобно птице Феникс, на высочайшую точку пьедестала своей спортивной карьеры. Я считаю, это один из тех пиков, которые Саша в очередной раз взял.

Не зря и мы, и миллионы поклонников единоборств в него поверили. Не знаю, как пройдёт его бой (с Дациком), но уверен, что независимо от его итога Саша совершил один из самых главных поступков в своей жизни. И дай бог ему держаться той самой занятой высоты», — сказал Сульянов в видео на YouTube-канале Александра Емельяненко.

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