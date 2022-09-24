Емельяненко оценил качество своей подготовки к поединку с Дациком

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оценил качество своей подготовки к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком.
«Я очень хорошо подготовился (в Екатеринбурге), прошёл хорошую бойцовскую школу. Работал с бойцами-профессионалами, делал ОФП, уделил внимание выносливости и функционалу. Помогали мне как бойцы лёгкого веса, так и тяжёлого», — сказал Емельяненко в видео на своём YouTube-канале.
Напомним, поединок между Емельяненко и Дациком состоится по правилам бокса сегодня, 24 сентября. Начало боя запланировано примерно на 22:00 мск. Последним боем Александра был поединок на голых кулаках с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале и завершилось победой Александра решением судей.
А. Емельяненко объявил новое бойцовское имя.
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