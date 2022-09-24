Тренер MMA назвал текущую форму Александра Емельяненко одной из лучших в карьере

Тренер по смешанным единоборствам Сергей Кочуев рассказал об особенностях тренировочного процесса Александра Емельяненко. Емельяненко работал с Кочуевым в Екатеринбурге, где готовился к поединку с Вячеславом Дациком.

«Самое тяжёлое, наверное, было останавливать Александра, чтобы не перегрузился. Человек пытается сделать всё максимально много. Если даже нет сил, то, например, сделать 10 раундов на груше — это всё равно очень много, организм можно подсадить, иммунитет убить. Поэтому тут был акцент на лёгких тренировках, чтобы немножко удержать и не дать где-то доработать.

Текущее состояние Александра, наверное, одно из лучших за всё время карьеры. Это был один из лучших его подготовительных лагерей. Сейчас смотришь — человек стал совершенно другим», — сказал Кочуев в видео на YouTube-канале Александра Емельяненко.

Емельяненко провёл спарринг с девушкой перед боем с Дациком.