Тренер MMA назвал текущую форму Александра Емельяненко одной из лучших в карьере

Тренер по смешанным единоборствам Сергей Кочуев рассказал об особенностях тренировочного процесса Александра Емельяненко. Емельяненко работал с Кочуевым в Екатеринбурге, где готовился к поединку с Вячеславом Дациком.
«Самое тяжёлое, наверное, было останавливать Александра, чтобы не перегрузился. Человек пытается сделать всё максимально много. Если даже нет сил, то, например, сделать 10 раундов на груше — это всё равно очень много, организм можно подсадить, иммунитет убить. Поэтому тут был акцент на лёгких тренировках, чтобы немножко удержать и не дать где-то доработать.
Текущее состояние Александра, наверное, одно из лучших за всё время карьеры. Это был один из лучших его подготовительных лагерей. Сейчас смотришь — человек стал совершенно другим», — сказал Кочуев в видео на YouTube-канале Александра Емельяненко.
Емельяненко провёл спарринг с девушкой перед боем с Дациком.
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