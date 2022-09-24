Каннонье поделился прогнозом на бой Махачева и Оливейры

Американский боец смешанных единоборств Джаред Каннонье высказался о титульном поединке между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.



«Махачев — крутой боец. Но я всё же склоняюсь к тому, что победа останется за Чарльзом Оливейрой. Оливейра — грэпплер мирового класса, который не будет бояться, если бой перейдёт в партер, и не станет лежать под Махачевым как мокрая лапша. Чарльз постоянно в поиске возможности финишировать тебя. И если он окажется сверху, то, конечно, прикончит соперника», — сказал Каннонье в интервью Helen Yee Sports.



Поединок между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой за звание чемпиона UFC в лёгком весе возглавит турнир UFC 280, который состоится в ночь на 22 октября в Абу-Даби.

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