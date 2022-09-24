Штырков рассказал, как Емельяненко готовился к поединку с Дациком

Известный российский боец смешанного стиля Иван Штырков рассказал, как Александр Емельяненко готовился к предстоящему боксёрскому поединку с Вячеславом Дациком.
«В первую очередь у Саши были скоростно-силовые, скоростные и функциональные тренировки. При таких габаритах у него очень хороший функционал. Саша — один из самых дышащих бойцов. Надеюсь, что благодаря нашим тренировкам и его усердию он всё это максимально постарается вернуть к предстоящему бою. На 100% уверен, что Саша заберёт. Я в это верю и вижу, насколько он хорошо растёт, возвращается», — сказал Штырков в видео на YouTube-канале Александра Емельяненко.
Напомним, поединок между Емельяненко и Дациком состоится по правилам бокса сегодня, 24 сентября. Начало боя запланировано примерно на 22:00 мск. Последним боем Александра был поединок на голых кулаках с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале и завершилось победой Александра решением судей.
Дацик высказался после поражения в бою с Каримовым.
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