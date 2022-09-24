Костя Цзю назвал два сценария, по которым может пройти бой Емельяненко и Дацика

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.



«Если Саша тренировался, если он хорошо подготовился к бою, то всё-таки опыт имеет значение. Если нет, то пропустит удар, и всё. Я вижу два сценария: или это будет нокаут в исполнении Дацика, или Александр победит на полной дистанции», – сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.



Бой Емельяненко и Дацика состоится 24 сентября в Москве. Поединок начнётся примерно в 22:00 мск.



Александр Емельяненко свой последний бой провёл в феврале этого года с Джеффом Монсоном на голых кулаках. Поединок закончился победой Александра решением судей.