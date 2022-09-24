Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ММА Серия-56: Солнечный берег. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Костя Цзю назвал два сценария, по которым может пройти бой Емельяненко и Дацика

Костя Цзю назвал два сценария, по которым может пройти бой Емельяненко и Дацика
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.

«Если Саша тренировался, если он хорошо подготовился к бою, то всё-таки опыт имеет значение. Если нет, то пропустит удар, и всё. Я вижу два сценария: или это будет нокаут в исполнении Дацика, или Александр победит на полной дистанции», – сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Бой Емельяненко и Дацика состоится 24 сентября в Москве. Поединок начнётся примерно в 22:00 мск.

Александр Емельяненко свой последний бой провёл в феврале этого года с Джеффом Монсоном на голых кулаках. Поединок закончился победой Александра решением судей.

Дацик сыграет в футбол головой Емельяненко? Самый непредсказуемый бой года! LIVE Дацик сыграет в футбол головой Емельяненко? Самый непредсказуемый бой года! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022