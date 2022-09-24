Хрюнов дал прогноз на поединок Дацика и Емельяненко

Известный промоутер Владимир Хрюнов поделился ожиданиями от боксёрского поединка между Вячеславом Дациком и Александром Емельяненко, который состоится сегодня, 24 сентября.



«Очень трудно делать прогноз, потому что я подружился с семьёй Вячеслава Дацика и хочу, чтобы он победил. Желаю ему выполнить всё то, что они подготовили во время тренировок. Хочу поблагодарить Александра Емельяненко за его деятельность в популяризации и повышении интереса к спорту. Его едкие и не переходящие грань личного фразы, подколочки, как он сам говорит, мотивировали большое количество людей уподобиться его пути. Желаю обоим провести бой без травм и надеюсь, этот поединок украсит историю российских единоборств.



Если абстрагироваться от дружеских взаимоотношений? Я считаю, что победит Дацик, потому что он за последнее время провёл большее количество боёв по боксу, у него лучше рефлексы. А бокс – это такой вид спорта, к которому нужно относиться с уважением, действительно тренироваться два раза в день. А у Саши очень большие перерывы между боями. Думаю, первое, что должно сесть – выносливость и рефлексы. Нет ли преувеличения в том, что Александр действительно возродился? В основном его команда об этом говорит. Если так будет – дай бог», – сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Емельяненко провёл спарринг с девушкой перед бое с Дациком.