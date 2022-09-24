Гончаров получил бонус в виде $ 50 тыс. за сокрушительный нокаут на ACA 145. Видео боя

Российский боец Евгений Гончаров, выступающий в ACA, получил бонус в размере $ 50 тыс. за «выступление вечера» — мощнейший нокаут американца Тони Джонсона на турнире ACA 145. Об этом сообщил глава промоушена Алексей Яценко.

Поединок прошёл в тяжёлой весовой категории. Гончаров, одержав в Санкт-Петербурге победу над Джонсоном, поставил точку в их трилогии. В первом раунде поединка за 25 секунд до гонга он сокрушительным правым оверхедом отправил Тони на настил, после чего бросился на добивание, после которого рефери остановил поединок.

Предлагаем вашему вниманию полное видео боя Евгений Гончаров — Тони Джонсон на турнире ACA 145:

Права на видео принадлежат ACA. Посмотреть ролик можно на YouTube канале ACA MMA.