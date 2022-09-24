Василевский: у Емельяненко здоровье подорвано. Бой с Дациком кончится быстро

Именитый российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский поделился прогнозом на ожидаемый боксёрский поединок соотечественников Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика.

«Думаю, бой закончится быстро. Дацик, если с ним ничего не произошло в голове, сразу выбежит и начнёт драться, тяжело бить. Будет размен, Сане будет тяжело такое сдержать.

Да, Емельяненко более обученный. Но у Сани и до загулов не было невероятного уровня, а сейчас это всё растеряно, здоровье подорвано. Все эти загулы, спады просто так не проходят, это сказывается очень сильно. И то, что он сейчас ожил, может говорить и нормально жить, не значит, что он может драться с крепким соперником. А Дацик именно крепкий. Не великий профессионал, просто здоровый мужик с сильной «банкой» и крепкой башкой. Саня сейчас к такому не готов», – сказал боец в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.