Дмитрий Кудряшов объяснил, почему Уайлдер представляет опасность для Усика

Бывший претендент на титул в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Дмитрий Кудряшов высказался о потенциальном чемпионском поединке в супертяжёлом весе между американцем Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 KO) и украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO).
«На самом деле это прекрасный бой, но не в данной ситуации, когда Александр владеет тремя поясами. А Уайлдер не владеет ничем.
Я думаю, что это также возможность заработать свои миллионы, и этот бой, мне кажется, даже сложнее, чем бой с Джошуа. Потому что Уайлдер корявый, он не «школьный» боксёр, он бьёт и бьёт достаточно жёстко. Поэтому будет непросто», – сказал боец в интервью изданию «РБ Спорт».
Ранее экс-чемпион мира в двух весовых категориях и член Зала славы Андре Уорд оценил шансы Уайлдера в бою с Усиком.
- 24 сентября 2022
-
18:35
-
18:11
-
18:06
-
17:41
-
17:34
-
16:56
-
16:56
-
16:25
-
16:06
-
15:52
-
15:50
-
15:30
-
15:08
-
14:45
-
14:13
-
14:03
-
14:00
-
13:44
-
13:33
-
12:44
-
11:35
-
10:40
-
10:00
-
09:55
-
09:28
-
09:23
-
00:50
-
00:22
- 23 сентября 2022
-
23:05
-
22:54
-
22:15
-
21:59
-
21:39
-
21:01
-
20:35