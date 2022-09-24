Дмитрий Кудряшов объяснил, почему Уайлдер представляет опасность для Усика

Бывший претендент на титул в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Дмитрий Кудряшов высказался о потенциальном чемпионском поединке в супертяжёлом весе между американцем Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 KO) и украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO).

«На самом деле это прекрасный бой, но не в данной ситуации, когда Александр владеет тремя поясами. А Уайлдер не владеет ничем.

Я думаю, что это также возможность заработать свои миллионы, и этот бой, мне кажется, даже сложнее, чем бой с Джошуа. Потому что Уайлдер корявый, он не «школьный» боксёр, он бьёт и бьёт достаточно жёстко. Поэтому будет непросто», – сказал боец в интервью изданию «РБ Спорт».

Ранее экс-чемпион мира в двух весовых категориях и член Зала славы Андре Уорд оценил шансы Уайлдера в бою с Усиком.