Тренер Уайлдера: Деонтей — единственный боец в мире, способный победить Усика

Малик Скотт, тренер экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе американца Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO), прокомментировал возможную организацию поединка с обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO).

«Если говорить с позиции тренера, то поединок с Хелениусом идеально мне подходит, потому что Деонтей Уайлдер – это элитный бокс. Роберт Хелениус – крупный и опасный соперник. И Деонтей с честью пройдёт испытание.

Что же касается следующего соперника, то, по его мнению, это должен быть либо Александр Усик, либо Энтони Джошуа. И я искренне считаю, что Деонтей – единственный боец в мире, способный победить Александра Усика», – приводит слова специалиста издание Fightnews.

Ранее в интервью Уайлдер прокомментировал категоричный прогноз промоутера Джошуа на его бой с Усиком.