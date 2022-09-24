Экс-боец UFC: Усман не заработал $ 500 тыс. в бою с Эдвардсом. Есть закулисные сделки

Бывший боец UFC американец Джош Томпсон считает, что экс-чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман не мог заработать, согласно официальной информации, $ 500 тыс. за бой с британцем Леоном Эдвардсом, состоявшийся на турнире UFC 278 в августе.

«Не может такого быть, чтобы Камару Усман заработал всего $ 500 тыс. Энтони Петтис (бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг). – Прим. «Чемпионата») только что сказал, что получил два или три миллионных бонуса, пока находился в UFC.

Всё это происходит, существуют закулисные сделки. Существует много чеков, о которых люди не подозревают. Деньги, которые UFC показывает комиссии, не обязательно должны являться истинной суммой», – сказал Томпсон в рамках выпуска на YouTube-канале Weighing in Extra.