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ММА Серия-56: Солнечный берег. Прямая трансляция
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Шакур Стивенсон: поместил бы себя в топ-6 рейтинга pound-for-pound

Шакур Стивенсон: поместил бы себя в топ-6 рейтинга pound-for-pound
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Чемпион мира в двух весовых категориях американец Шакур Стивенсон (19-0, 9 KO), сегодня, 24 сентября, успешно защитивший титулы WBC и WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг), считает, что заслуживает войти в рейтинг pound-for-pound.

«Где бы я поместил себя в рейтинге pound-for-pound? Я бы сказал, что седьмым или, возможно, шестым. К парням, которые будут стоять выше меня, относятся Теренс Кроуфорд, Эррол Спенс, Канело Альварес и, возможно, Иноуэ и Тайсон Фьюри. Да, я бы включил Тайсона Фьюри в список лучших бойцов на планете. И Усика тоже», – приводит слова бойца издание BoxingScene.

Напомним, после победы над бразильцем Робсоном Консейсао (17-2, 8 KO) американец заявил, что поднимется в лёгкий вес (до 61,2 кг).

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