«Тейпируемся». Александр Емельяненко опубликовал фото перед выходом на бой с Дациком

Именитый российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко опубликовал фотографию из своей раздевалки, где проводит финальную подготовку перед выходом на боксёрский поединок с соотечественником Вячеславом Дациком. Бой состоится сегодня, 24 сентября, в Москве.

«Тейпируемся», – написал боец в социальных сетях.

Фото: из личного архива Александра Емельяненко

Последним выступлением Александра стал поединок на голых кулаках с уроженцем США и ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале и завершилось победой Александра решением судей.

Дацик в последнем бою одолел бразильца Антониу Силву. Бой завершился уже во втором раунде, рефери пришлось вмешаться в ход встречи и зафиксировать победу россиянина техническим нокаутом.