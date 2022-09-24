«Тейпируемся». Александр Емельяненко опубликовал фото перед выходом на бой с Дациком

Именитый российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко опубликовал фотографию из своей раздевалки, где проводит финальную подготовку перед выходом на боксёрский поединок с соотечественником Вячеславом Дациком. Бой состоится сегодня, 24 сентября, в Москве.
«Тейпируемся», – написал боец в социальных сетях.
Фото: из личного архива Александра Емельяненко
Последним выступлением Александра стал поединок на голых кулаках с уроженцем США и ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале и завершилось победой Александра решением судей.
Дацик в последнем бою одолел бразильца Антониу Силву. Бой завершился уже во втором раунде, рефери пришлось вмешаться в ход встречи и зафиксировать победу россиянина техническим нокаутом.
- 24 сентября 2022
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