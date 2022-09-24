Тайсон Фьюри установил Джошуа крайний срок для подписания контракта
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) установил крайний срок подписания контракта на бой со звёздным соотечественником Энтони Джошуа (24-3, 22 KO), сообщил обозреватель Майкл Бенсон.
«Тайсон Фьюри заявил, что откажется от поединка с Энтони Джошуа, если Эй Джей не подпишет контракт до понедельника», – написал Бенсон в социальных сетях.
Напомним, ранее стало известно, что бойцы согласовали дату поединка, запланированного на 3 декабря. Согласно условию команды Фьюри Джошуа как претендент получит 40% от общего призового фонда. В качестве места проведения встречи рассматриваются Лондон и Кардифф.
Ранее Фрэнк Уоррен, промоутер Фьюри, высказался о наличии пункта о матче-реванше.
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