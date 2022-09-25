Джо Роган: у Оливейры одно из лучших джиу-джитсу, что я видел в MMA

Звёздный комментатор UFC Джо Роган высказался об экс-чемпионе организации в лёгком весе (до 70 кг) бразильце Чарльзе Оливейре.

«Если взять такого парня, как Чарльз Оливейра, имеющего настолько хорошее джиу-джитсу, то он может задушить чёртова тяжеловеса! Джиу-джитсу Оливейры – одно из лучших, что я видел в MMA.

Ты будто смотришь чемпионат мира по джиу-джитсу, однако он делает это в бою по правилам MMA. Он единственный парень, которому плевать, что происходит в бою, – если ты оказываешься с ним на земле, то ты в глубоком дерьме», – сказал Роган в рамках своего YouTube-подкаста.

Напомним, 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) Оливейра сразится за вакантный титул с россиянином Исламом Махачевым. Поединок возглавит титул UFC 280.