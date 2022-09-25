«Дядя Дима, наверное, набоксировался». Кудряшов отреагировал на проигрыш Асбарову

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) российский ветеран Дмитрий Кудряшов прокомментировал проигрыш соотечественнику Сослану Асбарову, поединок с которым состоялся сегодня, 25 сентября, в Москве.

Напомним, Кудряшов уступил единогласным судейским решением по итогам восьми раундов. Поединок стал соглавным событием боксёрского вечера от лиги Hardcore.

«Дядя Дима, наверное, набоксировался. Всё, что мог, я сделал. Какие могут быть оправдания? Я сегодня проиграл, Сослан по праву чемпион», – сказал Кудряшов после боя в эфире НТВ.

Напомним, в главном бою вечера звёздный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко проведёт боксерский поединок с соотечественником Вячеславом Дациком.