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Дацик на первых секундах нокаутировал Емельяненко в боксёрском поединке

Дацик на первых секундах нокаутировал Емельяненко в боксёрском поединке
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Завершился боксёрский поединок между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.

Бой завершился победой Дацика нокаутом на первых секундах. Дацик активно пошёл вперёд и нанёс сокрушительный удар, который отправил Емельяненко в нокаут.

Напомним, Дацик в предыдущем бою одержал победу над бразильцем Антониу Силвой. Бой завершился во втором раунде, после того как россиянин нанёс сопернику серию сокрушительных ударов. Рефери пришлось вмешаться в ход поединка и зафиксировать победу Дацика техническим нокаутом.

Емельяненко, в свою очередь, в предыдущем бою на голых кулаках дрался с американским ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Бой состоялся в феврале и завершился победой Александра решением судей.

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