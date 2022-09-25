Дацик на первых секундах нокаутировал Емельяненко в боксёрском поединке

Завершился боксёрский поединок между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.

Бой завершился победой Дацика нокаутом на первых секундах. Дацик активно пошёл вперёд и нанёс сокрушительный удар, который отправил Емельяненко в нокаут.

Напомним, Дацик в предыдущем бою одержал победу над бразильцем Антониу Силвой. Бой завершился во втором раунде, после того как россиянин нанёс сопернику серию сокрушительных ударов. Рефери пришлось вмешаться в ход поединка и зафиксировать победу Дацика техническим нокаутом.

Емельяненко, в свою очередь, в предыдущем бою на голых кулаках дрался с американским ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Бой состоялся в феврале и завершился победой Александра решением судей.