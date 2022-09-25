Александр Емельяненко потребовал от Дацика реванша

Боец Александр Емельяненко сразу после нокаута, в который его отправил Вячеслав Дацик в первом же раунде боксёрского поединка, выразил желание провести бой-реванш.



«Дацик, давай организуем реванш. Зрителям сразу скажи. Готовься к реваншу» – сказал Емельяненко в ринге.



Бой завершился победой Дацика нокаутом на 13-й секунде боя. Дацик активно пошёл вперёд и нанёс сокрушительный удар, который отправил Емельяненко в нокаут.



Напомним, Дацик в предыдущем бою одержал победу над бразильцем Антониу Силву. Бой завершился во втором раунде, после того как россиянин нанёс сопернику серию сокрушительных ударов. Рефери пришлось вмешаться в ход поединка и зафиксировать победу Дацика техническим нокаутом.



Емельяненко, в свою очередь, в предыдущем бою на голых кулаках дрался с американским ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Бой состоялся в феврале и завершился победой Александра решением судей.