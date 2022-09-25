Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Емельяненко потребовал от Дацика реванша

Александр Емельяненко потребовал от Дацика реванша
Комментарии

Боец Александр Емельяненко сразу после нокаута, в который его отправил Вячеслав Дацик в первом же раунде боксёрского поединка, выразил желание провести бой-реванш.

«Дацик, давай организуем реванш. Зрителям сразу скажи. Готовься к реваншу» – сказал Емельяненко в ринге.

Бой завершился победой Дацика нокаутом на 13-й секунде боя. Дацик активно пошёл вперёд и нанёс сокрушительный удар, который отправил Емельяненко в нокаут.

Напомним, Дацик в предыдущем бою одержал победу над бразильцем Антониу Силву. Бой завершился во втором раунде, после того как россиянин нанёс сопернику серию сокрушительных ударов. Рефери пришлось вмешаться в ход поединка и зафиксировать победу Дацика техническим нокаутом.

Емельяненко, в свою очередь, в предыдущем бою на голых кулаках дрался с американским ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Бой состоялся в феврале и завершился победой Александра решением судей.

Кто отсидел дольше? Почему Дацик и Емельяненко — главные «уголовные» бойцы России Кто отсидел дольше? Почему Дацик и Емельяненко — главные «уголовные» бойцы России
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022