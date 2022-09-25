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Емельяненко: слишком легкомысленно подошёл к поединку с Дациком? Следующий бой всё покажет

Емельяненко: слишком легкомысленно подошёл к поединку с Дациком? Следующий бой всё покажет
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался по поводу своего поражения в бою с Вячеславом Дациком.

«Слишком легкомысленно подошёл к бою? Следующий бой всё покажет. Не знаю, в чём причина поражения на 13-й секунде. Буду смотреть и анализировать, работать с тренерами, в парах. Я такого не ожидал. Обещаю, что исправлюсь и реабилитируюсь», — сказал Емельяненко после боя.

Напомним, Дацик в боксёрском поединке нокаутировал Емельяненко. Бой завершился в первом раунде на 12-й секунде. Дацик нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил. Судья принял решение остановить поединок.

После боя Емельяненко попросил у Дацика провести реванш, на что Дацик ответил согласием.

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