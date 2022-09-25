Дацик объяснил Емельяненко, как нужно готовиться к боям

Вячеслав Дацик рассказал Александру Емельяненко, как нужно готовиться к боям.

«Саня, работать надо не на лапах, а со спарринг-партнёрами. Надо выбирать самых сильных и лучших. Благодарю тех, кто помогал мне готовиться», — сказал Дацик после боя.

Напомним, Дацик в боксёрском поединке нокаутировал Емельяненко. Бой завершился в первом раунде на 12-й секунде. Дацик нанёс мощный удар, отправив в нокаут своего соперника, после чего рефери принял решение остановить поединок.

После боя Емельяненко обратился к Дацику и попросил провести бой-реванш, на что Вячеслав ответил согласием. Также Емельяненко после боя не смог назвать причины такого раннего поражения, отметив, что будет смотреть и анализировать, а также работать с тренерами, в парах.