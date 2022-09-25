Емельяненко: я погнался за Дациком, недооценил его. Больше так поступать не буду
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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко кратко подвёл итоги столь же короткого боя с соотечественником Вячеславом Дациком по правилам бокса.
«Здрасьте-здрасьте, люди добрые. Приношу извинения фанатам, всем, кто болел за меня. Я погнался за Дациком, недооценил его. Он побежал от меня… Больше так поступать не буду. Буду разговаривать с организацией Hardcore о реванше», – сказал Емельяненко в видео, которое опубликовал в своём официальном телеграм-канале.
Напомним, Вячеслав Дацик уже на 13-й секунде отправил Александра в нокаут мощным ударом с левой. Сразу после боя Емельяненко сказал в интервью, что зазевался, и потребовал от соперника провести реванш. Дацик ответил одним словом: «Влёгкую».
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