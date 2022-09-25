Мейвезер нокаутировал Асакуру на Super Rizin

Бывший чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвезер одержал победу нокаутом в выставочном поединке против японского бойца смешанных единоборств Микуру Асакуры в рамках турнира Super Rizin.

Бой завершился в концовке второго раунда после попадания Мейвезера с правой руки. Асакура упал на настил, а рефери остановил поединок. Японский боец не смог продолжить бой после отсчёта до 10.

Для 45-летнего Флойда Мейвезера это был уже четвёртый выставочный поединок. Ранее американец встречался с Тенсином Насукавой, Логаном Полом и Доном Муром. 12 июня 2022 года Мейвезер был включён в Международный зал боксёрской славы. В его активе 50 боёв и ни одного поражения. Асакура до этого провёл 12 поединков в промоушене Rizin.

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