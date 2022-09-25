Мейвезер нокаутировал Асакуру на Super Rizin

Бывший чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвезер одержал победу нокаутом в выставочном поединке против японского бойца смешанных единоборств Микуру Асакуры в рамках турнира Super Rizin.
Бой завершился в концовке второго раунда после попадания Мейвезера с правой руки. Асакура упал на настил, а рефери остановил поединок. Японский боец не смог продолжить бой после отсчёта до 10.
Для 45-летнего Флойда Мейвезера это был уже четвёртый выставочный поединок. Ранее американец встречался с Тенсином Насукавой, Логаном Полом и Доном Муром. 12 июня 2022 года Мейвезер был включён в Международный зал боксёрской славы. В его активе 50 боёв и ни одного поражения. Асакура до этого провёл 12 поединков в промоушене Rizin.
Самые большие выигрыши Мейвезера на ставках.
- 25 сентября 2022
-
09:51
-
09:31
-
09:30
-
09:14
-
02:07
-
01:56
-
01:45
-
01:45
-
01:37
-
01:30
-
01:27
-
01:20
-
01:19
-
01:12
-
01:09
-
00:57
-
00:50
-
00:01
- 24 сентября 2022
-
23:40
-
23:21
-
22:36
-
22:36
-
22:08
-
22:08
-
21:07
-
21:07
-
20:35
-
20:06
-
19:30
-
19:00
-
18:53
-
18:35
-
18:11
-
18:06
-
17:41