Фьюри: Усик — маленькое дерьмо, я всажу кулак ему прямо в лицо

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри ответил украинскому боксёру Александру Усику, который ранее заявил, что Цыганский король опасается с ним выйти на ринг.

«Мы предложили им провести титульный поединок за звание чемпиона мира в супертяжёлом весе 17 декабря в Саудовской Аравии. Многих устраивало это условие. Но Усик сказал, что травмирован, и будет готов только в следующем году. А теперь он говорит, что я его боюсь. Маленькое дерьмо в среднем весе. Я всажу кулак ему прямо в лицо», — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Напомним, ранее Фьюри принял решение провести бой с Энтони Джошуа, который проиграл в августе этого года Александру Усику. Тайсон бросил ему вызов, предоставив на выбор две даты для поединка — 26 ноября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) или 3 декабря на стадионе «Кардифф-Сити» в Уэльсе. Энтони принял его, согласившись на второй вариант.

Фьюри показал Джошуа, как победить Усика.